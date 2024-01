Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Von der Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots)

Gem. Schrozberg - Bossendorf: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr befuhr ein 30-Jähriger die Landesstraße 1022 von Leuzendorf in Richtung Bossendorf mit seinem PKW Audi. Kurz vor Bossendorf kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Graben und kollidierte anschließend mit einem Weidezaun. Sowohl der 30-Jährige als auch sein 31-jähriger Beifahrer kamen zunächst zur Untersuchung ins Krankenhaus, blieben letztendlich aber unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 51.000 Euro. Die Feuerwehr Schrozberg war vorsorglich alarmiert worden und rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 30-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Sein Führerschein wurde einbehalten.

