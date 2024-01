Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Polizeieinsatz nach verdächtiger Wahrnehmung - Betrunkener leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Aalen (ots)

Weinstadt: Vorfahrt missachtet

Ein 63 Jahre alter BMW-Fahrer missachtete am Donnerstagmorgen gegen 7:30 Uhr an der Einmündung Weinstraße / Buchhaldenstraße die Vorfahrt eines 49-jährigen Skoda-Fahrers und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

Weinstadt-Endersbach: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Zwei Leichtverletzte und rund 18.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend gegen 20:40 Uhr an der Kreuzung Schorndorfer Straße / Cannonstraße. Eine 22-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Cannonstraße in Richtung Bruckwiesenstraße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einer 57 Jahre alten Skoda-Fahrerin, die die Schorndorfer Straße in Richtung Großheppach befuhr. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da beide Fahrerinnen angaben, bei "Grün" in die Kreuzung eingefahren zu sein, sucht das Polizeirevier Waiblingen dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und entsprechende Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Von der Straße abgekommen

Eine 18-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr in der Nacht zum Freitag gegen 0:30 Uhr die Bundesstraße in Richtung Schorndorf und kam kurz nach dem Teiler B 14 / B 29 alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Anschließend überfuhr sie einen Leitpfosten und kam an der angrenzenden Böschung zum Stehen. Der Pkw musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, die nach dem Unfall verschmutzte Fahrbahn musste durch die Straßenmeisterei gereinigt werden.

Schorndorf: Polizeieinsatz nach verdächtiger Wahrnehmung

Ein Anwohner teilte am Donnerstagabend gegen 23:10 Uhr mit, dass er soeben mehrere Knallgeräusche / Schüsse aus Richtung des Bahnhofs wahrgenommen und anschließend mehrere Personen gesehen habe, die in eine Shisha-Bar gegangen seien. Die Örtlichkeit wurde mit mehreren Streifen aufgesucht. Im genannten Bereich wurden keine Patronenhülsen aufgefunden. Sämtliche Personen, die sich in der Shisha-Bar befanden, wurden einer Kontrolle unterzogen. Weder bei den Personen, noch in den Räumlichkeiten der Shisha-Bar konnten verdächtige Gegenstände aufgefunden oder sonst Hinweise auf eine Schussabgabe erlangt werden. Weitere Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines gelben Opel mit ausländischem Kennzeichen befuhr am Donnerstagmorgen gegen 9:45 Uhr die Bühlstraße in Richtung Schmiden. Kurz vor der Kreuzung Bühlstraße / Ringstraße bremste er plötzlich trotz Grünlicht ab und wechselte auf die Linksabbiegespur, weshalb mehrere Autofahrer bremsen mussten. In der Folge fuhr ein 26-jähriger Fahrer eines BYD auf den Peugeot einer 61-Jährigen auf. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Unfallflucht I

Zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagvormittag streifte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker in der Willy-Rüsch-Straße ein geparktes Wohnmobil und verursachte hierbei ca. 2000 Euro Schaden. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Kernen im Remstal: Unfallflucht II

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 13 Uhr in der Friedrichstraße einen geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am VW wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach telefonisch unter der Nummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer touchierte am Donnerstag gegen 16 Uhr beim Rangieren in der Burgstraße einen Baum und beschädigte diesen hierdurch. Anschließend fuhr er unerlaubt weiter. Der Baum wurde beim Unfall so stark beschädigt, dass er gefällt werden musste, der entstandene Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Lkw-Fahrer nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Betrunkener Mann leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Zeugen teilten am Donnerstag gegen 17:50 Uhr mit, dass sich im Kelterweg ein offenbar deutlich betrunkener Mann aufhalten würde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und beleidigte die Ordnungshüter mehrfach. Als der 34-Jährige in Gewahrsam genommen werden sollte, wehrte er sich hiergegen und spuckte mehrfach in Richtung der Polizisten. Er wurde schließlich aufgrund seines Zustandes in ein Krankenhaus eingeliefert und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach: Fußgänger nach Unfall leicht verletzt

Eine 41 Jahre alte VW-Fahrerin übersah am Donnerstag gegen 17 Uhr beim Befahren der Bahnhofstraße einen Fußgänger, der die Straße am Zebrastreifen überqueren wollte und erfasste diesen mit ihrem Pkw. Der Fußgänger stürzte anschließend zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Sulzbach an der Murr: Aufgefahren

Ein 70 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 7:30 Uhr die Umgehungsstraße und bemerkte hierbei zu spät, dass die vor ihm fahrende Audi-Fahrerin nach links in Richtung Haller Straße abbiegen wollte und deshalb abbremsen musste. Er fuhr auf den Audi auf. Die 37-jährige Fahrerin des Audi zog sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu, an den beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt ca. 15.000 Euro.

