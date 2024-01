Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeuge mutwillig beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Westhausen: Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Ersten Einschätzungen nach auf rund 35.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den Unbekannte zwischen Dienstagabend 18 Uhr und Donnerstagmorgen 8 Uhr verursachten, als sie an insgesamt 10 Fahrzeugen, die auf einem Firmenareal in der Straße "In der Waage" abgestellt waren, teilweise die Scheiben einschlugen und mit den Füßen gegen die Karosserie traten. Hinweise auf die Vandalen nimmt der Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040 entgegen.

Aalen: Parkrempler

Eine 54-Jährige beschädigte am Donnerstagvormittag beim Ausparken ihres Dacia einen in der Bischof-Fischer-Straße abgestellten VW. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

Hüttlingen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren beschädigte eine 27-Jährige am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr mit ihrem VW einen in der Bachstraße abgestellten Skoda, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Iggingen: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Verkehrsbedingt musste ein 37-Jähriger seinen Mazda am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr an der Einmündung zur B 29 in Fahrtrichtung Aalen anhalten. Ein 67-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Opel auf. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 39 Jahre alte Beifahrerin des Mazda leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend Euro.

Heubach: Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf eisglatter Fahrbahn war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstag gegen 17.40 Uhr ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Ein 27-Jähriger, der mit seinem BMW die Kreisstraße 3281 in Fahrtrichtung Lautern befuhr, war mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wobei der BMW beschädigt wurde. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Spraitbacher Straße missachtete eine 53-jährige VW-Fahrerin am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden Suzuki. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge blieben sowohl die Unfallverursacherin, als auch die 49 Jahre alte Suzuki-Fahrerin unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell