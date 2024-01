Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall an Kreuzung

Eine 77-Jährige wollte am Donnerstag gegen 12:30 Uhr von der Tiefenbacher Straße nach rechts in die Hohe Straße abbiegen, als ein geradeaus über die Kreuzung fahrender unbekannter LKW-Fahrer den PKW der Seniorin erfasste und beschädigte. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entfernte sich der unbekannte LKW-Fahrer unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher und nimmt diese unter Telefon 07951 480-0 entgegen.

Frankenhardt: Unfall im Begegnungsverkehr

Kurz vor 17:00 Uhr am Donnerstag befuhr ein 25-Jähriger mit einem Seat Leon die K2671. Kurz nach Ortsende Sandhof geriet er mit seinem Fahrzeug auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und stieß mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia einer 36-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Mainhardt: Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn

Am Donnerstag gegen 12:45 Uhr war ein 38-Jähriger mit einem BMW auf der L1050 von Mainhardt kommend in Richtung Gailsbach unterwegs. Auf der schneebedeckten Fahrbahn kam er vermutlich in Folge aufgrund nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und stieß mit einer Leitplanke zusammen. An dem PKW entstand dadurch ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Person bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstagabend gegen 18:05 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau die L1072 von Bühlertann in Richtung Kottspiel. Kurz vor Kottspiel verlor sie auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Ford und krachte mit diesem in ein Brückengeländer am Fahrbahnrand. Dabei wurde die 49-Jährige und ihre 29-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die beiden kamen mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Zudem entstand durch den Crash Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell