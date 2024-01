POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall im Tunnel Leutenbach

Aalen (ots) - Die Polizei wird anlässlich der Fußballbegegnung zwischen dem SSV Ulm und der SpVgg Unterhaching am kommenden Sonntag in der Centus-Arena in Aalen mit einer angemessenen Anzahl an Einsatzkräften für Sicherheit sorgen. Zur Unterstützung des Einsatzes beabsichtigt das Polizeipräsidium Aalen das Geschehen rund um das Stadion auch mit Hilfe einer Drohne im Auge zu behalten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Pressestelle Böhmerwaldstraße 20 73431 ...

