Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1208) Der Verkehrskontrolle entzogen - Pkw verunfallte auf Flucht

Nürnberg (ots)

Der Fahrer eines Audi sollte am Samstagabend (21.10.2023) auf Grund seiner aggressiven Fahrweise auf der BAB 3 durch Beamte der Verkehrspolizei Feucht einer Kontrolle unterzogen werden. Anstatt anzuhalten, gab der Mann jedoch Gas und verunfallte kurz darauf. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.

Einer Zivilstreife der Verkehrspolizei Feucht fiel der schwarze Audi A6 kurz vor 21:00 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Passau auf Höhe der Anschlussstelle Nürnberg Nord auf. Der Fahrer fuhr augenscheinlich äußerst aggressiv und betätigte mehrfach ohne erkennbaren Grund die Lichthupe. Die Beamten entschieden sich deshalb für eine Kontrolle des Fahrzeugs und betätigten den Anhaltesignalgeber. Doch anstatt bei nächster Gelegenheit die Autobahn zu verlassen, gab der Fahrer Gas. Auf seiner rücksichtslosen Flucht zunächst auf der A3, später auf der A9, überholte er unter anderem mehrere Fahrzeuge mit massiv überhöhter Geschwindigkeit auf dem Standstreifen. An der Anschlussstelle Fischbach wollte der Mann offenbar die Autobahn verlassen. Auf Grund der überhöhten Geschwindigkeit kam der Audi hierbei von der Fahrbahn ab und schrammte rund 100 Meter an der Leitplanke entlang. Der Fahrer setzte seine Flucht daraufhin zu Fuß fort.

Trotz einer eingeleiteten Fahndung unter anderem auch unter Zuhilfenahme eines Suchhundes sowie eines Polizeihubschraubers konnte der bislang unbekannte Fahrer des Audi nicht mehr angetroffen werden.

Sowohl an dem Audi, als auch an den Leitplanken entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 10.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten Zeugen der Fahrweise des Mannes, sowie Verkehrsteilnehmer, die durch sein Verhalten gefährdet oder gar geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 mit der Verkehrspolizei Nürnberg in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell