POL-MFR: (1207) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 21.10.2023

Am Samstagnachmittag (21.10.2023) fand in der Nürnberger Innenstadt eine pro-palästinensische Demonstration statt. In der Spitze nahmen etwa 350 Personen an der Kundgebung teil.

Die Versammlung fand im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr auf dem Nürnberger Hallplatz statt. Durch die Polizei wurden rund 350 Versammlungsteilnehmer gezählt.

Kurz vor Versammlungsende brachte ein 30-jähriger Versammlungsteilnehmer beim Verlassen der Versammlungsfläche einen Zettel mit der Aufschrift 'From the River to the Sea' an einem Einsatzfahrzeug der Polizei an. Die Einsatzkräfte führten unmittelbar eine Identitätsfeststellung bei dem Mann durch und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung ein.

Neben den Beamten der einsatzführenden Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren insbesondere Kräfte des USK Mittelfranken, der 2. Einsatzhundertschaft Mittelfranken sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

