Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand einer Scheune - PKW überschlägt sich - Fußgänger übersehen - Rauchender PKW - Unfallflucht

Aalen (ots)

Essingen: Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeuge ereignete sich am Donnerstagmorgen in der Bahnhofstraße. Gegen 7.15 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Skoda auf den Audi eines 44-Jährigen auf, wodurch dieser noch auf den Mini einer 33-Jährigen aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von rund 9000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Mittwoch, 14 Uhr und Donnerstag, 11.30 Uhr wurde eine Mercedes A-Klasse beschädigt. Der Pkw stand in diesem Zeitraum auf der Ebene 3 des Parkhauses am Ostalbklinikum Am Kälblesrain. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Böbingen: Rauchender PKW

Auf der B29, auf Höhe des Verteilers Iggingen, wurde dem Polizeipräsidium Aalen am Donnerstag gegen 8.55 Uhr ein brennender PKW mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass es auf Grund eines technischen Defektes zu einer Rauchentwicklung im Motorraum des Ford kam. Die Feuerwehr Böbingen war mit zwei Fahrzeugen und 11 Wehrleuten im Einsatz.

Schwäbisch Gmünd: Fußgänger übersehen

Am Donnerstagmorgen gegen 6.25 Uhr übersah ein 61-jähriger Lenker eines Skoda eine 18-jährige Fußgängerin am Fußgängerüberweg in der Baldungsstraße und touchierte diese leicht. Die junge Dame wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Ellwangen: PKW überschlägt sich

Am Donnerstag um kurz nach 14 Uhr befuhr eine 23-jährige BMW-Lenkerin die L1073 in Fahrtrichtung Adelmannsfelden. Aufgrund von Straßenglätte kam das Fahrzeug zwischen Engelhardsweiler und Gaishardt alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierbei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Neuler: Brand einer Scheune

13:33 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass in Neuler-Binderhof eine Scheune brennen würde. Durch die eintreffende Polizeistreife wurde festgestellt, dass die etwa 200m² große Scheune im Vollbrand stand. Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen war ein technischer Defekt in der Scheune, in welcher hauptsächlich Futter gelagert war, brandursächlich. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Durch die Hitze wurden in einer danebenliegenden Scheune mehrere hochwertige landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen sowie die Scheune selbst beschädigt. Hierdurch entstand nach derzeitigem Kenntnisstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 450.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell