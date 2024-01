POL-AA: Winnenden: Tankstelle überfallen - Zeugen gesucht

Aalen (ots) - Eine 46-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes GLC befuhr am Donnerstag gegen 8 Uhr die Tainer Straße in Fahrtrichtung Esslinger Straße. Beim Linksabbiegen in Richtung Schwabenlandhalle missachtete sie den Vorrang einer entgegenfahrenden Stadtbahn und stieß mit dieser zusammen. Beim Zusammenstoß blieben die beiden Fahrzeugführer als auch die 25 Fahrgäste in der Stadtbahn unverletzt. Die Schäden an den ...

