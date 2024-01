Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Unfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen nach einem Unfall am Mittwochnachmittag gegen 17:20 Uhr in der Schwaikheimer Straße. Ein 35 Jahre alter Mercedes-Fahrer und eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin befuhren die Straße in entgegengesetzter Richtung, wobei es zu einer Berührung der beiden Pkw kam. An beiden Autos entstand hierbei Sachschaden. Beide Beteiligten machten zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben, weshalb Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, dringend gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Kaisersbach: Bei Glätte von der Straße abgekommen

Ein 61 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr die Landesstraße 1120 zwischen dem Kaisersbacher Kreisverkehr und Ebnisee entlang und kam hierbei aufgrund von Glätte alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Sein Pkw kam schließlich im angrenzenden Wald zum Stehen. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Fahrer blieb unverletzt.

Backnang: Unfallflucht

Am letzten Samstag ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines Elektronikfachmarktes in der Stuttgarter Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr in der Zeit zwischen 11.40 Uhr und 12 Uhr gegen einen geparkten Pkw Opel Astra und verursachte an diesem einen erheblichen Sachschaden. Die Reparaturkosten dürften sich auf bis zu 1000 Euro belaufen. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich dem Spurenbild zufolge um ein größeres Fahrzeug, möglicherweise auch mit Pritschenaufbau, gehandelt haben. Nähere Hinweise zum Unfallgeschehen wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

