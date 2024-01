Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winterbach: Zwei Auffahrunfälle im Berufsverkehr

Aalen (ots)

Gleich zwei Auffahrunfälle führten am Donnerstagmorgen zu Behinderungen im Berufsverkehr auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart.

Ein 25-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters befuhr gegen 6:45 Uhr die linke Fahrspur und bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 28 Jahre alte Skoda-Fahrer bremste und fuhr diesem auf. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Kurz darauf kam es infolge des Rückstaus zu einem weiteren Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen. Ein 32-jähriger Ford-Fahrer fuhr hierbei auf den abbremsenden Opel des vor ihm fahrenden 42 Jahre alten Autofahrers auf. Der Schaden an den beiden Pkw beläuft sich auf ungefähr 6000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei den beiden Unfällen niemand. Die Fahrbahn ist mittlerweile wieder frei (Stand 07:25 Uhr).

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell