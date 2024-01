Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Unfall auf Autobahn A7, Autofahrer gefährdet Forstmitarbeiter

Aalen (ots)

Frankenhardt: Autofahrer ignoriert und entfernt Warnschilder und gefährdet Forstarbeiter

Am Mittwochmittag war die K2665 zwischen Steinehaig und Großaltdorf aufgrund von Forstarbeiten gesperrt. Gegen 14:30 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem VW die Straße. Der Senior ignorierte die Warnschilder und räumte diese sogar auf die Seite, um die Straße befahren zu können. Als er aufgrund von laufenden Arbeiten die Straße nicht weiter passieren konnte, wurde er von einem dortigen Forstmitarbeiter angesprochen. Daraufhin fuhr der Mann auf den Forstmitarbeiter zu und schob diesen mit seinem PKW mehrere Meter vor sich her. Anschließend flüchtete der Mann in seinem PKW. Ihm drohen nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Fichtenau: 21-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Gegen 2040 Uhr am Mittwochabend befuhr ein 21-Jähriger mit einem Chevrolet Camaro die Autobahn 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Dabei war der Mann laut Zeugenaussagen offenbar mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Ellwangen und der Anschlussstelle Dinkelsbühl/ Fichtenau fuhr der der junge Fahrer offenbar ungebremst auf einen auf dem rechten Fahrstreifen vorausfahrenden Sattelzug auf. Dabei schob sich der PKW unter den Auflieger. Der 21-jährige Chevrolet-Fahrer verstarb an der Unfallstelle. Bei dem Zusammenstoß entstand zudem ein Sachschaden von rund 105.000 Euro. Zur Bergung der Fahrzeuge war die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg noch bis 2:22 Uhr gesperrt. Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell