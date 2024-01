Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Plüderhausen: Hubschraubereinsatz nach Einbruch in Wohnhaus

Aalen (ots)

Zwei bisher unbekannte Diebe brachen am Mittwochnachmittag gegen 17:15 Uhr in ein Wohnhaus in der Weberstraße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Während der Tatausführung kam die Bewohnerin nach Hause, woraufhin die Einbrecher die Flucht ergriffen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber konnten die Täter unerkannt entkommen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die Einbrecher hatten laut der Geschädigten ein osteuropäisches Erscheinungsbild, einer soll eine schlanke, der Zweite eine kräftige Figur haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell