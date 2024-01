Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfalllfucht - Diebstahl aus Hofladen - Unfall

Aalen (ots)

Westhausen: Durch Garten gefahren

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Schmiedgasse. Im Bereich der Kreuzung zur Mozartstraße kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Zaun und durchfuhr einen Vorgarten. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363/919040 entgegen.

Ellwangen: 15.000 Euro Schaden

Am Mittwoch um kurz nach 9 Uhr befuhr eine 37-jährige Lenkerin eines Chrysler die Straße Im Grüble. An der Einmündung zur K3333 konnte sich ihr Fahrzeug aufgrund der Straßenglätte nicht zum Stillstand bringen und rutschte in den Kreuzungsbereich hinein. Hier prallte sie gegen den Mercedes eines 61-Jährigen, welcher seinerseits die K3333 in Richtung Ellwangen befuhr. Verletzt wurde niemand.

Bartholomä: Diebstahl aus Hofladen

Aus einem Hofladen in Rötenbach wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Fleischwaren im Wert von etwa 500 Euro entwendet. Hinweise auf den oder die Diebe nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173/8776 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell