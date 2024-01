Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Männer bei Streit verletzt, Unfallflucht

Aalen (ots)

Schrozberg: Zwei Männer bei Streit verletzt

Am Dienstag gegen 13:40 Uhr wurde ein Streit zwischen zwei Männern in einer Asylunterkunft im Zeller Weg gemeldet. Dabei verletzten die beiden Kontrahenten sich offenbar gegenseitig mit einem Messer. Während ein 35-Jähriger an der Hand verletzt war, wurde sein 39-jähriger Kontrahent offenbar im Gesicht und am Hals verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Blaufelden hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen.

Michelbach an der Bilz: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstag gegen 17:00 Uhr die Bahnhofstraße. Ihm entgegen kam ein 49-Jähriger mit einem VW Transporter. Die beiden Fahrzeuge stießen mit ihren linken Außenspiegeln zusammen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer hielt nach dem Zusammenstoß seinen PKW an, sammelte die Teile seines Außenspiegels ein und entfernte sich von der Unfallstelle.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet nun um Zeugenhinweise auf den unbekannten Verkehrsteilnehmer unter Telefon 0791 400-0.

