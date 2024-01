Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Zwei Autos beim Ausparken beschädigt

Eine 84 Jahre alte BMW-Fahrerin wollte am Dienstagvormittag gegen 10:50 Uhr aus einer Parklücke in der Buhlstraße ausparken und kollidierte hierbei mit einem geparkten VW. Als sie anschließend rückwärtsfahren wollte, legte sie versehentlich erneut den Vorwärtsgang ein und kollidierte nochmal mit dem VW, der anschließend auf den davor geparkten Mercedes aufgeschoben wurde. An den drei Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Ein 36-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstagnachmittag gegen 17:15 Uhr die Friedhofstraße und wollte auf die Schlichtener Straße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 66 Jahre alten VW-Fahrers und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Der 64 Jahre alte Mitfahrer im VW erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

