Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwerverletzter 36-Jähriger, zerstochene Reifen und Glätteunfälle

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen

Schwäbisch Hall: 36-Jähriger von Audi erfasst-Zeugen gesucht

Mit schweren Verletzungen musste am Sonntagnachmittag ein 36 Jahre alter Mann in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er hielt sich gegen 12:40 Uhr in der Straße Im Hardt auf. Hier wurde er von einem 33-Jährigen mit einem silbernen Audi A6 Kombi erfasst. Die beiden Männer sind sich persönlich bekannt, ersten Erkenntnissen zufolge gingen Streitigkeiten voraus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der genaueren Umstände bittet diese um Zeugenhinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen zuvor oder danach der silberne Audi A6 Kombi aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Kripo unter Telefon 07361/5800 zu melden.

Crailsheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen zog sich eine 57 Jahre alte Frau bei einem Unfall am Montagnachmittag zu. Die Frau befuhr gegen 15.40 Uhr mit ihrem Mercedes die K2654 von Waldtann in Richtung Goldbach. Im Bereich einer Rechtskurve geriet sie bei winterlichen Straßenverhältnissen ins Rutschen und kam von der Fahrbahn ab. Letztlich prallte sie im Bereich einer tiefen Böschung gegen einen Baum. An ihrem Auto entstand rund 20000 Euro Schaden. Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Blaufelden: Reifen zerstochen

Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag wurde ein Reifen eines VW Caddy zerstochen, der zu dieser Zeit in der Hauptstraße abgestellt war. Bereits in der Silvesternacht wurde am selben Pkw ein Reifen beschädigt. Hinweise auf den Verursacher bzw. verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter Telefon 07953/925010 entgegen.

Untermünkheim: Unfall mit Omnibus

Eine 20 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr am Montag gegen 13 Uhr mit ihrem VW die K2567 in Richtung Enslingen. Im Bereich einer Gefällstrecke sowie Rechtskurve geriet sie bei winterglatter Fahrbahn auf die Gegenfahrspur, wo sie mit einem Omnibus, der von einem 55-Jährigen gelenkt wurde, zusammenstieß. Es entstand etwa 4000 Euro Schaden. Verletzt wurde niemand.

Michelbach an der Bilz: Drei Verletzte nach Glätteunfall

Auf der L1055 ereignete sich am Montagnachmittag ein Unfall mit drei Leichtverletzten. Eine 38 Jahre alte Seat-Fahrerin war gegen 15.15 Uhr von Hessental in Richtung Rauhenbretzingen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sie auf der glatten Fahrbahn in den Begegnungsverkehr, wo sie mit einem 19-jährigen Seat-Fahrer zusammenstieß. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Sowohl die Verursacherin als auch der 19-Jährige sowie seine gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

