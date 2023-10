Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder und Person hinter verschlossener Wohnungstür

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Donnerstag, 19.10.2023 um 22:24 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfgang-Reuter-Straße alarmiert. Bei Eintreffen konnte zunächst von außen nur das Warnsignal wahrgenommen werden. Da keinerlei Anzeichen von Feuer oder Rauch erkennbar waren, wurde versucht schadenfrei in die Wohnung zu gelangen. Hierzu wurde über die Drehleiter ein gekipptes Fenster mit Spezialwerkzeug geöffnet. Die Wohnung wurde kontrolliert und der ausgelöste Rauchwarnmelder konnte im Wohnzimmer vorgefunden werden. Ein Auslösegrund konnte nicht festgestellt werden. Das Gerät wurde deaktiviert und die Einsatzstelle an die ebenfalls anwesende Polizei übergeben. Der Einsatz konnte nach guten 40 Minuten beendet werden.

Für die Einsatzkräfte der Löscheinheit Esborn hieß es dann früh aufstehen. Um 04:35 Uhr meldeten die digitalen Meldeempfänger und die Handyalarmierung eine Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Karl-Schwerter-Straße. Kurz nach dem Ausrücken der Einsatzkräfte konnten diese die Einsatzfahrt abbrechen. Laut der ebenfalls anwesenden Polizei war der Einsatz nicht mehr erforderlich.

