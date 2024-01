Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Durstiger Dieb - Glätteunfälle - Anhänger mitten auf der Autobahn

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Überholen

Auf rund 4400 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 23-Jähriger am Montagabend verursachte. Gegen 21.40 Uhr überholte er mit seinem Ford Transit auf der B 29 zwischen den Anschlussstellen Affalterried und Hüttlingen drei vorausfahrende Fahrzeuge. Beim Widereinscheren streifte das Fahrzeug ein auf einer Verkehrsinsel befestigtes Verkehrszeichen, welches aus der Verankerung gerissen und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Alle drei überholten Fahrzeuge mussten ausweichen, um das Schild nicht zu überfahren.

Aalen-Wasseralfingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 53-Jährige ihren VW Golf am Montagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Wilhelmstraße abbremsen. Ein 27-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Audi auf, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro entstand.

Abtsgmünd-Hohenstadt: Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf winterglatter Straße war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagnachmittag ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Seat die Lettengasse, wo er in einer scharfen Linkskurve mit dem Fahrzeug von der Straße abkam und ein Verkehrsschild sowie die Hecke eines Wohnhauses beschädigte. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Oberkochen: Gegen Streukasten gefahren

Kurz vor 15 Uhr am Montagnachmittag geriet das Fahrzeug einer 54-Jährigen auf schneeglatter Fahrbahn auf der Weingartenstraße ins Rutschen und prallte hierbei gegen einen am Fahrbahnrand aufgestellten Streukasten. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 2500 Euro.

Neresheim: Unfallflucht

Bereits am vergangenen Freitagmittag zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi A4, der auf einem Parkplatz in der Heidenheimer Straße abgestellt war. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001.

Aalen-Wasseralfingen: 22-Jährige leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 22-Jährige am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr zu, als sie mit ihrem E-Scooter den Gehweg der Ellwanger Straße befuhr und dort alleinbeteiligt auf die Straße stürzte.

Aalen: Auffahrunfall

Auf der B 29 zwischen der Anschlussstelle Affalterried und dem Rombachtunnel fuhr ein 60-Jähriger am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr mit seinem BMW auf den verkehrsbedingt anhaltenden Citroen eines 30-Jährigen auf. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Bopfingen: Unfall wegen Schneeglätte

Auf der B 29 am Ortseingang von Pflaumloch geriet der Ford Fiesta einer 27-Jährigen am Montagabend gegen 19.45 Uhr ins Schleudern, wodurch das Fahrzeug auf die Gegenfahrspur geriet. Ein entgegenkommender BMW kam zeitgleich von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro. Sowohl der 27-Jährige, als auch der 19 Jahre alte BMW-Fahrer blieben unverletzt.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken seines Sattelzuges beschädigte ein 58-Jähriger am Montagabend gegen 20 Uhr auf einem Parkplatzgelände gegenüber einer Brauerei eine Ampelanlage und einen Zaun, wobei ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro entstand.

Durlangen: 19-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Aufgrund des Schneetreibens übersah eine 19-Jährige am Montagmittag gegen 14 Uhr einen in der Gmünder Straße abgestellten Anhänger und fuhr mit ihrem VW dagegen. Die Unfallverursacherin wurde durch den auslösenden Airbag leicht verletzt; der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auf die Gegenfahrbahn geraten

Schwere Verletzungen zog sich ein 61-Jähriger bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Montagnachmittag ereignete. Gegen 14.30 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Dacia die Otto-Tiefenbacher Straße. Da er auf schneeglatter Fahrbahn zu schnell fuhr, geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen den Audi eines 61-Jährigen. Dieser musste durch Kräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden, ehe er ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Durstiger Dieb

Ein bislang Unbekannter brach zwischen Samstagmorgen 10 Uhr und Montagabend 18.45 Uhr das Vorhängeschloss eines Kellerabteils in einem Mehrfamilienhaus in der Bethlehemer Straße auf und entwendete einen Kasten Bier, eine Flasche Wein und eine Flasche Cola. Vor Ort leerte der Täter eine Flasche Fanta und verließ das Gebäude wieder. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Lorch: Ins Rutschen gekommen

Auf der Maierhofstraße geriet der VW Passat eines 46-Jährigen am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr ins Rutschen und fuhr deshalb auf den vorausfahrenden Ford einer 44-Jährigen auf, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Göggingen: Kettenreaktion

Vor dem Kreisverkehr Eschach-Holzhausen musste eine 44-Jährige ihren Pkw am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Eine 35-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den stehenden Pkw auf, der im weiteren Verlauf gegen einen im Kreisverkehr fahrenden Pkw geschoben wurde. Die 35-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Gegen geparktes Fahrzeug geschleudert

In einer Linkskurve auf der Straße "Im Benzfeld" geriet der Mazda eines 22-Jährigen am Montag ins Schleudern und prallte gegen einen geparkten Audi, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Westhausen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen streifte ein 60-Jähriger am Montagabend kurz vor 23 Uhr mit seinem Audi den Sattelzug eines 31-Jährigen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Westhausen: Ins Rutschen geraten

Ebenfalls zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen - in entgegengesetzte Richtung - geriet der Lkw eines 39-Jährigen am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr auf schneeglatter Straße ins Rutschen und streifte deshalb den VW einer 54-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 4500 Euro geschätzt.

Rund eineinhalb Stunden später, gegen 16 Uhr, kam eine 40-Jährige zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen mit ihrem Fiat nach links von der Straße ab und streifte die dortigen Leitplanken, wobei ein Sachschaden von rund 16.000 Euro entstand. Die 40-Jährige blieb unverletzt.

Ellwangen: Unfall im Kreuzungsbereich

An der Einmündung Dalkinger Straße / Pestalozziweg kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall, bei dem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Beim Abbiegen rutsche der Opel einer 21-Jährigen gegen den im Einmündungsbereich stehenden Renault einer 28-Jährigen. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Westhausen: Leichtsinniges und gefährliches Verhalten

Gegen 18.30 Uhr löste sich von einem Sattelzug, der die A 7 zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen befuhr, der Anhänger, der zwischen dem linken und dem rechten Fahrstreifen unbeleuchtet zum Stehen kam. Der 54-jähirge Lkw-Fahrer fuhr zunächst davon, ohne sich um den Anhänger zu kümmern. Erst rund eine Stunde später kehrte er zurück und entfernte den Anhänger, durch den glücklicherweise kein Unfall verursacht wurde.

