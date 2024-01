Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Frontalzusammenstoß - Unfallflucht - PKW kommt von Fahrbahn ab

Aalen (ots)

Aalen: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Montagmorgen um kurz vor 7:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Lenker eines Fiat die B19 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Im Bereich des Aalener Dreieck kam das Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Überfuhr einen Leitpfosten und blieb letztendlich in dem dortigen Gehölz stecken. An dem PKW entstand dabei Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Durlangen: Unfallflucht

Auf dem Verbindungsweg zwischen Hertighofen und Tanau kam es am Montagmorgen um kurz nach 7 Uhr zu einem Unfall, bei welchem sich bei PKW gestreift haben. Ohne anzuhalten setzte jedoch der entgegenkommende Fahrzeuglenker seine Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 zu melden.

Gschwend: Frontalzusammenstoß

Am Montag gegen 13.30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Lenker eines Volvo-Sattelzuges die L1080 von Rotenhar in Richtung Frickenhofen. Aufgrund Schneeglätte verlor der Fahrer des Sattelzuges in einer leicht abschüssigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes Atego LKW mit Anhänger zusammen. Der Mercedes rutschte nach dem Zusammenstoß etwa 50 Meter rückwärts und prallte dort noch gegen einen VW Golf.

Bei dem Unfall wurde der 63-jährige Fahrer des Mercedes Atego in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Der schwer verletzte Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Sattelzuges musste ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht werden. Die 43-jährige Fahrerin des VW Golf und ein 10-jähriges Kind im Fahrzeug blieben unverletzt.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro.

Die L1080 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge vollständig für den Verkehr gesperrt werden.

