Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmiererei - Autoräder entwendet - Unfälle -

Aalen (ots)

Korb: Farbschmierereien an Schule

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurden mehrere Wände der Gemeinschaftsschule Korb in der Brucknerstraße mit politischen Schriftzügen zum Nahostkonflikt beschmiert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Linienbus contra Lkw

Rund 9000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7:45 Uhr in der Mayenner Straße. Ein 68 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses streifte beim Vorbeifahren den Lkw eines 35-Jährigen, der verkehrsbedingt warten musste. Verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

Oppenweiler: Unfall beim Abbiegen

Eine 31-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Montag gegen 7.25 Uhr die Rathausstraße und bog in die Talstraße ein. Dabei kam sie zu weit nach links und streifte einen im Einmündungsbereich stehenden Pkw Mazda. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Winnenden/Waiblingen/Stuttgart: Infolge gesundheitlicher Probleme mehrere Unfälle verursacht

Vermutlich infolge gesundheitlicher Probleme verursachte am Montagvormittag ein 68-jähriger Nissan-Fahrer mehrere Unfälle. Sein Fahrzeug fiel zunächst bei Winnenden auf der B 14 in Richtung Stuttgart auf. Er fuhr dort in Schlangenlinien und streifte am Teiler bei Waiblingen auch die Leitschutzplanken. Im Kappalbergtunnel schrammte er dann mehrfach die Tunnelwand. Die alarmierte Poliizei versuchte das Fahrzeug bei der Benzstraße zu stoppen, wobei der Autofahrer keine Reaktion zeigte. Er fuhr weiter und kam beim Einfahren auf die B 10 von der Fahrbahn ab und prallte mehrfach gegen die Leitschutzplanke. Hier kam sein Fahrzeug auch letztlich zum Stehen. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch unklar. Autofahrer, die bei den Vorfällen gefährdet oder geschädigt wurden, sollten sich bitte mit der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Backnang: Räder demontiert und entwendet

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen begaben sich Diebe auf das Gelände eines Autohauses in der Stuttgarter Straße. Dort montierten sie an vier Pkw BMW X7 die Räder ab und entwendeten diese. Der Schaden beläuft sich auf über 2000 Euro. Zum Abtransport müsste ein größeres Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Die Polizei bittet nun zum Vorfall um Sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Großerlach: Auf winterglatten Fahrbahn in Gegenverkehr gefahren

Bei winterlichen Straßenverhältnissen ereignete sich am Montag gegen 12.30 Uhr auf der B 14 ein Verkehrsunfall. Der 45-jährige Fahrer eines Pkw Dodge befuhr den Streckenabschnitt zwischen Sulzbach und Großerlach, als er in einer Rechtskurve bei nicht den Straßenverhältnissen angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle verlor und nach links auf die Gegenfahrbahn geriet, wo er mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammenstieß. Der 45-Jährige verletzte sich hierbei und musste vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Mitfahrer in seinem Pkw sowie der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Die Sachschäden belaufen sich auf ca. 25000 Euro. Die Fahrbahn war bis 14.20 Uhr komplett gesperrt. Eine Umleitung war eingerichtet. Das Abschleppen des Lkw dauert noch an (Stand 14.40 Uhr). Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell