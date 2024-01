Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gebäude beschmiert und Unfall im Begegnungsverkehr

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Gebäude beschmiert

Ein Vandale beschmierte zwischen Montag, dem 01.01.2024 und vergangenem Donnerstag ein Gebäude am Ripperg mit mehreren Graffitis und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr kam es auf der K2576 zwischen Wackershofen und Wittighausen zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Eine 60-jährige Mercedes-Fahrerin war in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs und geriet aus bislang unklarer Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 54-jähriger VW-Fahrer. Durch den Crash wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 16 000 Euro. Dasa Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise.

