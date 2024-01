Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Unfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Betrunken Unfall verursacht

Ein 56 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte am Sonntagnachmittag gegen 14:45 Uhr rückwärts aus einem Grundstück ausfahren und übersah hierbei einen geparkten Linienbus. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 8000 Euro. Ein Alkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von über zwei Promille. Neben einer Blutprobe musste der 56-Jährige auch seinen Führerschein abgeben.

Winterbach: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines Brandmeldealarms rückte die Feuerwehr in der Nacht auf Montag kurz nach Mitternacht mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften zu einer Firma in der Fabrikstraße aus. Ein Mitarbeiter der Firma wollte sich etwas in der Mikrowelle erwärmen und ließ diese unbeaufsichtigt. Da das Essen offenbar zu lange erwärmt wurde, kam es zu einer leichten Rauchentwicklung, wodurch der Brandalarm ausgelöst wurde. Zum Brandausbruch kam es glücklicherweise nicht.

Fellbach: Unfall beim Spurwechsel

Ein 24-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr am Sonntagabend gegen 22 Uhr die Höhenstraße und beabsichtige dort den Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei übersah er einen rechts neben ihm fahrenden Pkw VW und stieß mit diesem seitlich zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

In der Untertürkheimer Straße zur Einmündung Esslinger Straße ereignete sich am Sonntag gegen 11 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Ford-Fahrer hatte die Vorfahrt missachtet und ist mit dem Pkw einer 54-jährigen BMW-Fahrerin zusammengestoßen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell