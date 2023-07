Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Nach Einbruch in Schule Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Samstagmittag (08.07.) und Montagmorgen (10.07.) in die Geschwister-Scholl-Schule in der Eifelstraße ein. Nachdem sich die Unbekannten unter Anwendung von Gewalt Zutritt in die Schule verschafften, hielten sie in der Cafeteria Ausschau nach potentieller Beute. Schließlich entwendeten sie diverse Lebensmittel. Die Kriminellen flüchteten im Anschluss unerkannt.

Insgesamt könnte der von den Einbrechern angerichtete Schaden rund 2000 Euro betragen. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu erreichen.

