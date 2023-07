Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn-Worfelden: Golfclub im Visier Krimineller

Büttelborn (ots)

Das Gebäude des Golfclubs am Golfplatz "Im Bachgrund" geriet in der Nacht zum Montag (10.07.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Büro- und Empfangsräume und durchsuchten anschließend verschiedene Behältnisse. Nach erster Einschätzung flüchteten die ungebetenen Besucher wohl ohne Beute, hinterließen aber durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von rund 2500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Groß-Gerau (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06152/1750.

