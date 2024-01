Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfalllfucht - Einbruch - Vor Kontrolle geflüchtet - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd-Untergröningen: Von der Fahrbahn abgekommen

Eigenen Angaben zufolge musste ein 21-Jähriger am Sonntagabend gegen 21 Uhr auf der B 19 zwischen Reichertshofen und Untergröningen mit seinem Mini Cooper einem Tier ausweichen. Dabei kam er mit dem Fahrzeug von der Straße ab, wobei der Pkw mehrere kleine Bäume streifte, ehe er auf einem parallel laufenden Fuß-/Radweg auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen kam. Der Unfallverursacher blieb unverletzt; an seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 7000 Euro.

Hüttlingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstagabend zwischen 20 und 22.15 Uhr im Wilhelm-Nagel-Weg einen Gartenzaun, wobei auch zwei Granitpfosten aus der Verankerung gerissen und auf die Straße gezogen wurden. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Versuchter Einbruch

Zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr und Sonntagmorgen, 8 Uhr, versuchten Unbekannte, sich gewaltsam Zutritt in ein Geschäft am Karlsplatz zu verschaffen. Die Unbekannten warfen eine Scheibe ein und versuchten dann, die Scheibenteile und den Rahmen nach außen zu verbiegen. Bei dem versuchten Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: In Friseursalon eingebrochen

Sachschaden von rund 2000 Euro verursachten Unbekannte zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Samstagmorgen, 9 Uhr, beim Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Friedhofstraße. Ein Mitarbeiter bemerkte am Samstagmorgen, dass die Eingangstüre offenstand und in dem Salon Kassen verschoben bzw. teilweise entwendet wurden. Außer dem Bargeld, das sich in den Kassen befand, entwendeten die Diebe eine Lederjacke und ein neues Samsung Galaxy S 23 Smartphone. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Auf rund 46.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 25-Jähriger am Samstagmorgen verursachte. Mit seinem Mercedes Benz befuhr er gegen 7.35 Uhr die Kantstraße, wo das Fahrzeug aus unbekannter Ursache von der Straße abkam und gegen eine Straßenlaterne fuhr. Diese stürzte auf die Straße, wobei der Zaun eines Kindergartens in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nachdem ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Unfallverursacher, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, positiv verlief, musste sich der 25-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Gerhart-Hauptmann-Straße / Daimlerstraße missachtete ein 54-jähriger Hyundai-Fahrer am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr die Vorfahrt einer 25 Jahre alten Ford-Fahrerin. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt.

Ellwangen: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Am Freitagabend beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen in der Friedhofstraße abgestellten Skoda, wobei an dem Pkw ein Schaden von rund 15.000 Euro entstand. Die Beschädigungen wurden gegen 20 Uhr bemerkt. An der Unfallstelle wurden Teile eines 5er BMW der Baureihe E60 aufgefunden, weshalb davon auszugehen ist, dass ein solcher Pkw die Beschädigungen verursachte. Das Verursacherfahrzeug dürfte ebenfalls erheblich beschädigt sein. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Lorch-Weitmars: Vor Kontrolle geflüchtet

Eine 18-Jährige versuchte am Montagmorgen gegen 1 Uhr vor einer Polizeistreife davonzufahren. Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers wollten im Rahmen einer Streifenfahrt die Fahrerin eines VW kontrollieren. Als die 18-Jährige bemerkte, dass der Streifenwagen wendete, beschleunigte sie ihren Pkw stark. Selbst das eingeschaltetes Blaulicht, das Martinshorn und die rote Leuchtschrift ignorierte sie. Der VW fuhr anschließend über die Talstraße, wobei teilweise eine Geschwindigkeit von ca. 130 km/h erreicht wurde. Nachdem das Fahrzeug einen Pkw überholt hatte, bog es in Richtung "Strauben" ein. Letztlich konnte das Fahrzeug dort stehend festgestellt werden. Die 18-Jährige, die sich zusammen mit einem 20-Jährigen in unmittelbarer Nähe aufhielt, räumte ein, die Fahrerin zu sein. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass die 18-Jährige das Fahrzeug ihrer Mutter ohne deren Wissen benutzt hatte und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten der 18-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

