Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zigarettenautomat aufgebrochen - Auto mutwillig beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Von Straße abgekommen

Ein 38 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr die Kreisstraße 1849 zwischen Bittenfeld und Weiler zum Stein und kam hierbei auf der glatten Fahrbahn alleinbeteiligt von der Straße ab. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 15.000 Euro, der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

Leutenbach-Nellmersbach: Zigarettenautomat aufgebrochen

Durch bisher unbekannte Diebe wurde in der Bahnhofstraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen und aus diesem sämtliche Tabakwaren sowie das Bargeld im Automat entwendet. Der genaue Tatzeitpunkt ist unbekannt, bemerkt wurde der Aufbruch am Montagabend. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winterbach: Auto zerkratzt

Zwischen Mittwoch, 10.01.2024 und Freitag, 12.01.2024 wurde ein Pkw, der in der Hermannstraße am Fahrbahnrand geparkt war, auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Bei Unfall leicht verletzt

Eine 30-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Montag gegen 14 Uhr die Obere Bahnhofstraße und rutschte beim Anhalten vor einer roten Ampel auf der winterglatten Fahrbahn gegen den davorstehenden Pkw Nissan. Die 41-jährige Fahrerin dieses Pkw wurde beim Aufprall leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Spiegelberg: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß im Zeitraum zwischen Samstag und Montag in der Lerchenstraße gegen eine dort parkenden Pkw Renault Twingo und beschädigte diesen hierbei. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Er hinterließ ca. 3000 Euro Sachschaden. Möglicherweise hat sich der Unfall am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr ereignet, da zu diesem Zeitpunkt in der Nachbarschaft entsprechende Geräusche wahrgenommenen wurden. Weitere Hinweise die zur Aufklärung der Unfallflucht beitragen könnten, wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Murrhardt: Beim Abbiegen gegen parkendes Auto gerutscht

Am Montagabend gegen 21.45 Uhr rutschte der Spurenlage zufolge ein zunächst unbekannter Autofahrer in der Adalbert-Stifter-Straße auf der winterglatten Straße gegen einen geparkten Pkw BMW. Dabei entstand ein Fremdschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Danach entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne den Vorfall zu melden. Im Nachgang konnte der mutmaßliche Unfallverursacher von der Polizei ermittelt werden. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell