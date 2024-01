Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Einbrüche

Aalen (ots)

Gaildorf: Ins Schleudern geraten

Eine Leichtverletzte und rund 25000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag auf der B19 ereignete. Eine 48 Jahre alte Mercedes-Fahrerin befuhr gegen 15.10 Uhr die Strecke in Richtung Schwäbisch Hall. Hierbei geriet sie auf Höhe Kocherhalde bei schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und in der Folge auf die Gegenfahrspur. Sie stieß mit einem 59-jährigen BMW-Fahrer zusammen und verletzte sich zumindest leicht. Die 48-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Gaildorf: Unfall im Begegnungsverkehr

Rund 10.000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall, der sich am Montag gegen 17 Uhr in der Schönberger Straße ereignete. Ein 23 Jahre alter Lkw-Fahrer geriet bei winterlichen Verhältnissen mit seinem Anhänger auf die Gegenfahrspur. Ein 60 Jahre alter Audi-Fahrer wich in Richtung Straßengraben aus, konnte einen Unfall aber nicht mehr verhindern.

Schwäbisch Hall: Pkw-Aufbruch

Am Montag schlug zwischen 20.15 Uhr und 22.10 Uhr ein Dieb die Scheibe eines Pkws ein, der im Bereich des Schulzentrums West in der Berliner Straße abgestellt war. Anschließend entwendete er eine Tasche, in der sich mitunter zwei Laptops, ein Tablet-PC sowie eine Geldbörse befand. Hinweise auf den Dieb bzw. verdächtiger Personen oder Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Gaildorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 12 Uhr einen geparkten VW auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Seestraße. Er verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Fichtenberg: Mann bei Unfall schwer verletzt

Am Montagnachmittag befuhr gegen 13:30 Uhr ein 34-jähriger VW-Fahrer die K2673 von Rauhenzainbach in Richtung Fichtenberg. Auf der winterglatten Fahrbahn kam er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde der 34-Jährige schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro.

Gaildorf-Eutendorf: Einbruch in Verkaufsbude

Zwischen Sonntag, 13:00 Uhr und Montag, 10:30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einer Verkaufsbude neben einem Vereinsheim in der Altdorfer Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch richtete der Einbrecher einen Sachschaden von rund 600 Euro an. Die Polizei Gaildorf bittet um Hinweise unter Telefon 07971 95090.

Blaufelden: Frau bei Unfall leicht verletzt

Gegen 21:45 Uhr am Montagabend befuhr eine 28 Jahre alte Citroen-Fahrerin die Langenburger Straße aus Richtung Wittenweiler. Offenbar war sie bei winterlichen Verhältnissen zu flott unterwegs, so dass der PKW von der Fahrbahn abkam und mit einer Straßenlaterne kollidierte. Bei dem Aufprall wurde die Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde für die medizinische Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro an dem Auto.

Rot am See: Auto stößt gegen Leitplanke

Gegen 15:00 Uhr am Montag war ein 43-Jähriger mit seinem Skoda auf der L1040 von Rot am See in Richtung Hilgartshausen unterwegs. In einer Kurve geriet das Fahrzeug ins Rutschen und kollidierte mit einer dortigen Leitplanke. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Gerabronn: Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Eine 38-järhgie Audi-Fahrerin befuhr am Montag gegen 13:50 Uhr die L1037 von Gerabronn in Richtung Blaufelden. In einer langgezogenen Kurve kam sie aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ins Schleudern. Auf Höhe der Abzweigung nach Oberweiler rutschte das Fahrzeug über eine Verkehrsinsel und dort gegen den Peugeot eines wartenden 24-Jährigen. Die Audi-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Peugeot-Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 23.000 Euro.

