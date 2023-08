Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (374/2023) Unfallflucht in Gieboldehausen - schwarzer Opel touchiert, rund 1.000 Euro Schaden

Göttingen (ots)

Gieboldehausen, Schulstraße in Höhe Hausnummer 4 Montag, der 07. August 2023, zwischen 13:00 und 16:00 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (lg) - An einem geparkten Opel Tigra in der "Schulstraße" in Gieboldehausen (Landkreis Göttingen), ist bei einer Unfallflucht ein geschätzter Schaden von rund 1.000 Euro entstanden.

Bei dem Unfallort handelt es sich um eine sehr schmale Einbahnstraße, die in Richtung "Berliner Straße" führt. Der Opel wurde zwischen 13.00- 16.00 Uhr in Höhe Hausnummer 4 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Durch den Unfall wurde der linke Kotflügel und die Felge des linken Vorderrads in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Schäden mutmaßlich im Vorbeifahren oder aber beim Rangieren entstanden sind. Das verursachende Fahrzeug ist hierbei vermutlich an der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05528/20 58 40 bei der Polizei in Gieboldehausen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell