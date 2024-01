Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Handbremse vergessen

Offenburg (ots)

Ein Mann soll am Montag gegen 20:15 Uhr beim Aussteigen seine Handbremse nicht angezogen haben, woraufhin sein Smart rückwärts von der Kittelgasse in die Hauptstraße rollte und mit einem Verkehrsschild kollidierte. Bei der Kontrolle seines belgischen Führerscheins durch die hinzugerufenen Polizeibeamten tauchten wohl Ungereimtheiten auf. Nach ersten Erkenntnissen scheint der Mann keine gültige Fahrerlaubnis zu haben, was ihn zusätzliche Post bescheren dürfte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich derzeit auf 650 Euro. /sa

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell