Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Unbekannte Täter erbeuten Schmuck und Bargeld bei Wohnungseinbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Am 14.12.2023 ist es zwischen 13.30 Uhr und 19.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Neuhofer Straße gekommen.

Unbekannte Täter drangen gewaltsam ins Gebäude ein. Augenscheinlich wurden alle Räumlichkeiten vom Keller bis ins Dachgeschoss durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt der Schaden bei über 20.000,- EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Neuhofer Straße bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.

