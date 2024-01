Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Glätteunfall & In Auto eingebrochen

Aalen (ots)

Welzheim: Glätteunfall

Ein 32-jähriger Dacia-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr die L 1150 in Richtung Rudersberger Kreisel. Auf Grund der winterlichen Straßenverhältnisse konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen, rutschte in den Kreisverkehr hinein und kollidierte dort mit dem Ford eines 20-Jährigen. An den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Kernen im Remstal: In Auto eingebrochen

Im Wildkirschenweg wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein geparkter Pkw Mercedes auf unbekannte Art und Weise geöffnet und das Fahrzeuginnere augenscheinlich nach Wertgegenstände durchsucht. Den ersten Feststellungen zufolge wurde nichts entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei Kernen unter Tel. 07151/41798 erbeten.

