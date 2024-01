POL-AA: Ostalbkreis: Reifen zerstochen - Parkende Fahrzeuge beschädigt

Aalen (ots) - Gaildorf: Ins Schleudern geraten Eine Leichtverletzte und rund 25000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag auf der B19 ereignete. Eine 48 Jahre alte Mercedes-Fahrerin befuhr gegen 15.10 Uhr die Strecke in Richtung Schwäbisch Hall. Hierbei geriet sie auf Höhe Kocherhalde bei schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und in der Folge auf die Gegenfahrspur. Sie stieß mit ...

