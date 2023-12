Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bodenverdichter und Kraftstoff von Baustelle gestohlen

Plau am See (ots)

Von einer Baustelle in Passow haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag einen Bodenverdichter sowie mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Der dabei entstandene Gesamtschaden soll sich laut Angaben der geschädigten Firma auf knapp 7.000 Euro belaufen. Dem Spurenaufkommen zufolge verluden die Täter das Diebesgut vermutlich auf einen PKW-Anhänger. Rund 500 Liter Dieselkraftstoff zapften die Diebe zuvor aus einer mobilen Tankstelle ab. Die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Bahnhofstraße nahe dem Bahngleis ereignet hat.

