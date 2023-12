POL-PPWP: Unbekannte beschädigen Jagd-Hochsitze

Kaiserslautern (ots) - An der Ampelkreuzung Mainzer Straße / Europaallee kam es am Freitag (15. Dezember 2023) zu einem Auffahrunfall. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise. Kurz vor 22 Uhr krachte ein Unbekannter mit seinem Wagen in das Heck des Pkw eines 60-Jährigen. Der Mann wartete in seinem Ford an ...

mehr