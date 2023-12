POL-LWL: Korrektur: Bauernprotest bei Lüttow-Valluhn

Grabow (ots) - Nachdem am Dienstagnachmittag zwei bisher unbekannte Täter mehrere Smartphones aus einem Mobilfunkgeschäft in Grabow stehlen konnten, blieben die Fahndungsmaßnahmen bislang ohne Erfolg. Nach Angaben der Angestellten betraten zwei Männer gegen 15:50 Uhr das Geschäft in der Marktstraße, nahmen daraufhin sieben Smartphones gewaltsam an sich und ...

mehr