POL-LWL: Paketauto verunglückt

Suckow (ots) - Bei einem Diebstahl aus einem Kraftstofftank eines LKW sollen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag in Suckow etwa 200 Liter Diesel entwendet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein Zeuge am Abend des 19.12.2023 die Polizei gerufen, nachdem er bei Sichtung von Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera drei unbekannte Personen feststellen konnte, die gegen 01:35 Uhr an einem abgestellten LKW in der Bahnhofstraße hantierten. Der hinzugerufene ...

