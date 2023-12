Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Diebstahl aus Tischlerei

Groß Godems (ots)

Bei einem Einbruch in eine Tischlerei in Groß Godems haben unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag diverse Werkzeuge entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter durch eine gewaltsam geöffnete Tür zunächst Zutritt zur Firma. In weiterer Folge wurden zahlreiche holzbearbeitende Maschinen und Geräte namhafter Hersteller wie Festool, Stihl und Makita aus der Werkstatt gestohlen. Wie die Täter die Maschinen, unter anderen verschiedene Sägen, Fräsen, Schleifmaschinen und Staubsauger, vom Tatort abtransportierten, ist derzeit noch unklar. Durch die Kriminalpolizei wurden vor Ort Spuren gesichert. Es ist ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall eingeleitet worden. Der Gesamtschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf über 12.000 Euro belaufen.

Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der gestohlenen Werkzeuge nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871-6000) entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell