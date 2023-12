Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Schwerverletzte Radfahrerin nach Zusammenstoß mit PKW

Hagenow (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Radfahrerin am Samstagvormittag in Hagenow musste die 26-jährige Radfahrerin mit Verdacht auf eine schwere Beinverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte der 59-jährige Autofahrer von einem Parkplatz in die Robert-Stock-Straße abzubiegen, wobei es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin kam. Die Polizei nahm vor Ort den Verkehrsunfall auf und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Ein Vorfahrtsverstoß kann dabei nicht ausgeschlossen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

