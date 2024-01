Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Glätteunfälle

Aalen (ots)

Ein 19-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 7.15 Uhr die B 29 zwischen den Anschlussstellen Winterbach und Schorndorf-West, als er bei nicht angepasster Geschwindigkeit infolge Glätte nach rechts abkam, in die Leitplanke prallte und auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Es entstand hierbei 15.000 Euro Sachschaden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wird abgeschleppt.

Ein weiterer Glätteunfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr auf der K 1873 kurz vor ortsbeginn Buhlbronn. Dort war die Fahrerin eines Audi A3 in einer Kurve zu schnell und verlor auf der glatten Straße die Kontrolle. Ihr Auto prallte in die Leitplanke und kam mit einem Achsschaden auf der Straße zum Stehen, wobei diese dann komplett blockiert war. Das manövrierunfähige Unfallauto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf 2500 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell