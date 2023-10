Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Pkw

Zwei Taten im Stadtgebiet Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

In der Nacht von Samstag, 28.10.2023, auf Sonntag, 29.10.2023, kam es in Altenkirchen zu zwei Diebstahlsdelikten. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen die bislang unbekannten Täter im Lohmühlenweg und in der Kumpstraße jeweils einen Pkw an. In beiden Fällen wurden diverse Kleinteile aus den Fahrzeugen entwendet. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell