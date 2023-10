POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Hamm(Sieg) (ots) - Am Samstag, 28.10.2023, ereignete sich zwischen 12.30 Uhr und 12.55 Uhr, in Hamm (Sieg), Marktzentrum, ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein, auf dem dortigen Parkplatz abgestellter, Pkw BMW der 1er-Reihe durch einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Am beschädigten Pkw entstand im Bereich des Fahrzeughecks Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. ...

