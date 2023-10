Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Hamm(Sieg) (ots)

Am Samstag, 28.10.2023, ereignete sich zwischen 12.30 Uhr und 12.55 Uhr, in Hamm (Sieg), Marktzentrum, ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein, auf dem dortigen Parkplatz abgestellter, Pkw BMW der 1er-Reihe durch einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Am beschädigten Pkw entstand im Bereich des Fahrzeughecks Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

