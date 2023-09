POL-HK: Bad Fallingbostel/A 7: Stockender Verkehr führt zum Unfall

Heidekreis (ots) - 27.09.2023 / Einbruch in Einfamilienhaus Schneverdingen: Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstag (26.09.23), 17:30 Uhr, und Mittwoch (27.09.23), 17:10 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Brammer. Was genau die Täter entwendet haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. ...

