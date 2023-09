Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch in Einfamilienhaus; Rethem (Aller): Sonnenschirme aufgeschlitzt; Schneverdingen: 17-jähriger Pedelec-Fahrer angefahren

Heidekreis (ots)

27.09.2023 / Einbruch in Einfamilienhaus

Schneverdingen: Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstag (26.09.23), 17:30 Uhr, und Mittwoch (27.09.23), 17:10 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Brammer. Was genau die Täter entwendet haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

27.09.2023 / Sonnenschirme aufgeschlitzt

Rethem (Aller): Zwischen Dienstagabend (26.09.23) und Mittwochvormittag (27.09.23) schlitzten unbekannte Täter zwei geschlossene Sonnenschirme eines Bäckerei-Cafés in der Langen Straße auf. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Rethem unter 05165-291340 entgegen.

27.09.2023 / 17-jähriger Pedelec-Fahrer angefahren

Schneverdingen: Ein 58-jähriger Autofahrer aus Schneverdingen wollte am Mittwochmorgen von der Oststraße auf die Harburger Straße (L 171) einbiegen. Dabei übersah er einen 17-jährigen Pedelec-Fahrer, der gerade die Einmündung kreuzte und vorfahrtberechtigt war. Bei dem anschließenden Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht.

