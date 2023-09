Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Diebstahl aus Rohbau; Soltau: Brand eines leerstehenden Hauses - Polizei sucht Jugendliche; Bad Fallingbostel: Grundschule mit Farbe beschmiert

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.09.2023 Nr. 1

25.09 / Diebstahl aus Rohbau

Schneverdingen: Unbekannte begaben sich am vergangenen Wochenende in einen im Rohbau befindlichen Gebäudekomplex an der Straße Kuhlstücken und entwendeten unter anderem zwei Kettenzüge, einen Bohrschrauber, ein Radio und einen Entfernungsmesser. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.400 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

25.09 / Brand eines leerstehenden Hauses - Polizei sucht Jugendliche

Soltau: Am frühen Montagabend, gegen 18.20 Uhr wurde der Polizei der Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses am Georg-Droste-Weg gemeldet. Bei Eintreffen des Streifenwagens konnte eine massive Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich festgestellt werden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden am Gebäude wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Zeugen berichtete, dass sich unmittelbar vor Brandausbruch drei Jugendliche mit Fahrrädern an dem Objekt aufgehalten hätten und ein Böller oder ähnliches gezündet worden sei. Der Zentrale Kriminaldienst in Soltau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Geschehen - insbesondere zu den Jugendlichen - bitte unter 05191/93800.

25.09 / Grundschule mit Farbe beschmiert

Bad Fallingbostel: Unbekannte beschmierten am vergangenen Wochenende die Fassade, Fensterscheiben, ein Stahlfußballtor sowie den Boden der Grundschule an der Michelsenstraße mit schwarzer Sprühfarbe. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

