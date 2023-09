Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem (Aller): Haltestelle in Brand gesetzt; Buchholz (Aller): Unfall trotz Fahrverbot verursacht; Essel/A 7: Ausweichmanöver endet im Unfall

Heidekreis (ots)

27.09.2023 / Haltestelle in Brand gesetzt

Rethem (Aller): Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen, zwischen 04:55 Uhr und 05:05 Uhr, eine Haltestelle aus Holz in der Rodewalder Straße (Höhe Nr. 7) in Brand gesetzt. Das Feuer wurde schnell entdeckt und durch die herbeigerufene Feuerwehr gelöscht. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Rethem unter 05165-291340 entgegen.

27.09.2023 / Unfall trotz Fahrverbot verursacht

Buchholz (Aller): Am Dienstagnachmittag übersah ein 60-jähriger Mann an der Kreuzung Marschweg/B 214 (Schwarmstedter Straße) eine 52-jährige Radfahrerin, die sich bei dem anschließenden Zusammenstoß leicht verletzte. Der Unfallverursacher half der Verletzten zunächst auf, wollte aber seine vollständigen Personalien nicht angeben. Anschließend verließ er den Unfallort. Weitere Ermittlungen ergaben dann, dass der Mann aus Buchholz derzeit mit einem Fahrverbot belegt ist. Die Polizei leitete unter anderem Strafverfahren wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

27.09.2023 / Ausweichmanöver endet mit Zusammenstoß

Essel/A 7: Ein Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen musste am Dienstagmittag auf der A 7, Höhe Essel in Fahrtrichtung Hamburg, einem Lkw ausweichen. Dieser wechselte nämlich plötzlich vom rechten Fahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen. Bei dem Ausweichmanöver stieß das Auto des 73-jährigen mit einem Transporter zusammen, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Hierbei verletzte sich die Beifahrerin des Mannes leicht. Der Unfallverursacher setzte die Fahrt mit seinem Lkw einfach fort und ist derzeit unbekannt.

