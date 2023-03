Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Weltzollorganisation (WCO) ehrt Beschäftigte des Hauptzollamts Singen

Einmal jährlich werden durch die Weltzollorganisation (WCO) mit Sitz in Brüssel, Beschäftigte und Projekte für außergewöhnliche Leistungen ausgezeichnet. Eine besondere Auszeichnung, die am Weltzolltag 2023 das Thema "Kultur des Wissensaustauschs - Wir sind die Generation Zoll" in den Fokus rückte. In einer virtuellen Feierstunde würdigte die Präsidentin der Generalzolldirektion, Frau Colette Hercher, das Engagement der Beschäftigten und ehrte Zöllnerinnen und Zöllner für ihren besonderen Einsatz bei der berufspraktischen Ausbildung der Nachwuchskräfte. Stellvertretend für die Präsidentin überreichte der Leiter des Hauptzollamt Singen Leitender Regierungsdirektor Rainer Bühler, eines von bundesweit nur 20 WCO-Zertifikaten an Herrn Michael Waldvogel, Ausbildungsleiter des Hauptzollamts Singen. Der nahm es gerne, stellvertretend für ein Team engagierter Kolleginnen und Kollegen und vor allem für eine Herzensangelegenheit des Hauptzollamts Singen, entgegen. Das ausgezeichnete Projekt "Johann Georg Elser, aus der Vergangenheit lernen - Demokratie stärken" wurde bereits im Jahr 2020 mit Unterstützung der Hauptzollamtsleitung, zusammen mit der Stadt Singen und dem Deutschen Gewerkschaftsbund ins Leben gerufen. Worum geht es in diesem Kooperationsprojekt? Wer war der am 08. November 1939 in Konstanz durch Zollgrenzbeamte verhaftete Johann Georg Elser? Vielen ist der Name Johann Georg Elser kein Begriff, seine Tat dagegen ein historisches Ereignis. Kurz nach seiner Verhaftung explodierte im Bürgerbräukeller in München eine Bombe. Ein, wie wir heute wissen, gescheitertes Attentat auf den Diktator Adolf Hitler. Die Bombe gebaut von Johann Georg Elser, der während seiner Inhaftierung beteuerte "Ich habe den Krieg verhindern wollen". In dem jährlich wiederkehrenden Kooperationsprojekt, soll mit den Auszubildenden ihre Verantwortung dem Rechtstaat gegenüber und die Wichtigkeit für die freiheitlich demokratischen Grundordnung einzutreten, thematisiert werden. In den Workshops wird die Tat Elsers aus heutiger Sicht beleuchtet. Mit den jungen Menschen wird die freiheitlich demokratische Grundordnung, die Grenzen der Zivilcourage, aber auch Rassismus und Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland diskutiert und das Geschehene an Originalschauplätzen in Bezug zur Gegenwart gesetzt. Zusatzinfos: Rund 48.000 Menschen arbeiten in Deutschland für den Zoll. In der Fläche ist er mit der Generalzolldirektion sowie seinen 41 Hauptzollämtern und acht Zollfahndungsämtern präsent. Neben der Sicherung und Verwaltung des Steueraufkommens von rund 140 Milliarden Euro jährlich bekämpft der Zoll Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung, steht für die Einhaltung des Mindestlohns und geht mit seinen Kontrollen effektiv gegen Schmuggel vor. Für eine Einstellung 2024 beim Hauptzollamt Singen können sich Interessenten noch bis zum 15. April 2023 für ein duales Studium und bis zum 15. Oktober 2023 für eine Ausbildung im mittleren Zolldienst bewerben. Um die Tätigkeiten und Aufgaben der Zollverwaltung kennenzulernen, werden beim Hauptzollamt Singen auch wieder Praktika angeboten.

