HZA-SI: Bundesweite Mindestlohnprüfung des Zolls /Finanzkontrolle Schwarzarbeit im gesamten Bundesgebiet im Einsatz

Singen (ots) - Bietingen: Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Bietingen entdeckten Zöllner des Hauptzollamtes Singen am vergangenen Mittwoch zwei Gemälde im Wert von 7.900 Euro. Zunächst gab das Schweizer Ehepaar bei der Einreise an, keine anmeldepflichtigen Waren mitzuführen. Bei der sich anschließenden Kontrolle fanden die Zöllner im Kofferraum des in Zürich zugelassenen Wagens zwei, sorgsam in Luftpolsterfolie verpackte Gemälde. Auf die Kunstwerke angesprochen, ...

