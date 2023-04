Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt Tatverdächtigen nach Betrug und Körperverletzung im Zug

Bonn (ots)

Gestern Morgen hatten ein Reisender und ein Fahrkartenkontrolleur in der RE5 auf der Fahrt von Köln nach Bonn Hbf eine Auseinandersetzung. Diese schaukelte sich während der Fahrt zu einer Körperverletzung hoch. Durch Lichtbildabgleich ermittelte die Bundespolizei den Tatverdächtigen.

Am 18.04.2023 gegen 07:30 Uhr zeigte ein 34-jähriger Mönchengladbacher bei der Fahrkartenkontrolle ein bereits am Vortag entwertetes und somit ungültiges Ticket vor (Realschaden: 7,20 Euro). Der 42-jährige Zugbegleiter gab an, dass er das abgelaufene Ticket einbehalten habe und dem Betrüger eine Fahrpreisnacherhebung ausstellen wollte. Dabei kam es zu einer verbalen Streitigkeit. Bei der Einfahrt in Bonn, schlug der Fahrgast dem Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG gegen den Brustkorb und floh.

Die Streife der Bundespolizei wertete zur Beweissicherung die Videoaufzeichnungen aus. Da der Mann bereits polizeilich hinreichend bekannt war, konnten sie mit einliegenden Fotos seine Identität abgleichen. Seine Personalien stimmten mit den, bei der Fahrkartenkontrolle angegebenen Daten, überein. Nun stehen dem 24-Jährigem Strafverfahren wegen "Betrug" und "Körperverletzung" bevor.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell